Şirinevler'de kısıtlama sonrası insan yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında LGS dolayısıyla bugün uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Şirinevler'de kısıtlama sonrası insan yoğunluğu
20.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:14
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında LGS dolayısıyla bugün uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şirinevler'de kısıtlamanın ardından araçlar E-5 üzerinde yerini alırken vatandaşlarda üst geçit ve meydanda yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı öncesi 81 ilde saat 09.00-15.00 arasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmişti. Saatlerin 15.00'ı göstermesinin ardından kısıtlama sona erdi. Şirinevler'de E-5 üzerinde araçların yollarda yerlerini aldığı görüldü. Kısıtlamanın ardından Şirinevler, Cevizlibağ ve Avcılar yönünde araçlar hareketlilik oluşturdu. Vatandaşlar da kısıtlamanın ardından Şirinevler Meydan'da yoğunluk oluşturdu. Maske kuralına uyan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise üst geçitleri kullandı maske kuralına uyduğu görülen vatandaşlar durak ve üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Şirinevler, LGS, Güncel, Haber

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