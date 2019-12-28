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Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı, 1 kadın yaralandı

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı.

28.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:50 Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı, 1 kadın yaralandı
metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı. Kaza sonrası talihsiz kadın yaralanırken, Avcılar yönünde metrobüs kuyruğu oluştu.

Metrobüs kazası Şirinevler durağında meydana geldi. Durakta bekleyen bir kadın ayağının kayması sonucu yola düştü bu esnada hareket halindeki metrobüs kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu yaralanırken, olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza sonrası Avcılar yönünde metrobüs seferleri bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin yaralı kadını kaldırmasıyla birlikte metrobüs seferleri de normale döndü. - İSTANBUL

Şirinevler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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