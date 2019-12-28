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Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı.

28.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:00 Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı
metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı. Kaza sonrası talihsiz kadın yaralanırken, Avcılar yönünde metrobüs kuyruğu oluştu.
Metrobüs kazası Şirinevler durağında meydana geldi. Durakta bekleyen bir kadın ayağının kayması sonucu yola düştü o sırada hareket halindeki metrobüs kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu yaralanırken, olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza sonrası Avcılar yönünde metrobüs seferleri bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin yaralı kadını kaldırmasıyla birlikte metrobüs seferleri de normale döndü.
(Armağan Yılmaz/İHA)

Şirinevler, Güncel

Kaynak: İHA

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