Haberler » 3. Sayfa » Şirinevler'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı - Haberler

Şirinevler'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Şirinevler'de büfe önünde iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

10.02.2020 01:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:56Şirinevler'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
'de büfe önünde iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla yaralarken, seken kurşunlardan biri karşı büfede yemek yiyen birinin kafasını sıyırarak iş yerine isabet etti.

Olay, saat 00.00 sularında Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir büfe önünde 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanındaki silahla, tartıştığı kişiyi bacaklarından yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde cadde ortasında yere yığıldı.

Seken kurşun yemek yiyen kişinin kafasını sıyırdı

Bu sırada saldırganın açtığı ateşten seken kurşunlardan biri, karşı büfede yemek yiyen birinin kafasını sıyırarak, iş yerine isabet etti. Neye uğradığını şaşıran müşteriler kendilerini panik içinde dışarı atarken, olay polise bildirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kurşunun kafasını sıyırdığı kişi ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ekipleri ise, caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak, inceleme ve deli araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından olay yerinde bulunan boş kovanları delil torbasına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Şirinevler, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  10 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10.02.2020 02:16:45