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Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı(2)

Alper KORKMAZ/ Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayıp yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı.

28.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:14 Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı(2)

Alper KORKMAZ/ metrobüs durağında ayağı kayıp yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde seferler bir süre yapılamadı.

Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen bir kadın yolcunun ayağı kayarak metrobüs yoluna düştü. Kadına metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde sefereler bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının kaldırılmasının ardından seferler normale döndü

 



Şirinevler, Güncel

Kaynak: DHA

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