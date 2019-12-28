Haberler » Güncel » ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, SEFERLER AKSADI - Haber

ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, SEFERLER AKSADI

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü.

28.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:44 ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, SEFERLER AKSADI

metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Metrobüsün çarptığı kadın yolcu yaralanırken, metrobüs seferleri yönünde bir süre durdu. 

Kaza saat 13.30 sıralarında Şirinevler metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen kadın yolcunun ayağı kaydı ve metrobüs yoluna düştü. Bu sırada hareket halindeki Avcılar -Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs yolcuya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadının yardımına ilk olarak çevredeki yolcular koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri Zincirlikuyu istikametinde durdu ve yaklaşık 15 dakika seferler yapılamadı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahtaki yoğunluk yaralı kadının hastaneye götürülmesiyle normal seyrine döndü. Kazaya karışan metrobüste duraktan ileri bir noktaya çekildi. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan yolcunun ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Metrobüs yolundan görüntü

duraktan görüntü

yolculardan görüntü

Kaza yapan metrobüsten görüntü

Diğer detaylar

 


- İstanbul

Zincirlikuyu, Şirinevler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22   FLAŞ - Haber
16:22   Silivri'de engelli çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi - Haber
16:20   TBMM Başkanı Mustafa Şentop Somali açıklaması - Haber
16:20   MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya... - Haber
16:20   Bahçeli: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı... - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:23:41