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ŞİRİNEVLER VE BAKIRKÖY MEYDANLARINDA İNSAN YOĞUNLUĞU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile mücadelede yeni dönem diye adlandırdığı 'Kontrollü Sosyal Hayat' uyarılarına rağmen dün olduğu gibi vatandaşlar bugün de meydanlara ve sahillere akın etti.

07.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:10
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile mücadelede yeni dönem diye adlandırdığı 'Kontrollü Sosyal Hayat' uyarılarına rağmen dün olduğu gibi vatandaşlar bugün de meydanlara ve sahillere akın etti. Uyarılara rağmen sokaklara akın eden vatandaşlar nedeniyle Şirinevler Meydanı da en kalabalık günlerinden birini yaşadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar dün olduğu gibi bu gün de sokaklara akın etti. Başta Şirinevler Meydanı olmak üzere Bakırköy Meydanı ve sahil hattında bugün insan yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşların uyarıları dikkate almayarak hem sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazı vatandaşların da koruyucu maske kullanmadıkları görüldü.
NAMAZ KILANLAR DENİZ KENARINA SOFRA KURANLAR
Tüm önlemlere, alınan yasaklama kararlarına rağmen sahil hattında yine aynı manzaralar yaşandı. Zeytinburnu sahilinde yasak olmasına rağmen gezen vatandaşların yanı sıra ilginç görüntülerde ortaya çıktı. Sahile gelen bazı vatandaşlar çimlerin üzerine namaz kılarken, bazıları ise deniz kenarına arkadaşlarıyla sohbet ettikleri görüldü. ŞİRİNEVLER VE BAKIRKÖY MEYDANLARINDA İNSAN YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şirinevler, Bakırköy, Güncel, Haber

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