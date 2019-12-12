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Şırınga çikolata nedir? Şırınga çikolata markaları

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga çikolata nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Genellikle okul kantinlerinde satılan şırınga çikolatanın yoğun basınç nedeniyle ölümlere neden olduğu düşünülüyor. Peki, şırınga çikolata nedir? Şırınga çikolata markası nedir?

12.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:03Şırınga çikolata nedir? Şırınga çikolata markaları

Son günlerde üst üste çocuk ölümlerinin nedeni olarak şırınga şeklindeki çikolatalar gösteriliyor. 7 yaşında olan iki ilkokul öğrencisi çocuğun ölümlerinde ortak nokta olarak okul kantininde satılan şırınga çikolatalar yer alıyor.

'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal şırınga çikolata sebebiyle ilk hayatını kaybeden çocuk oldu. Minik Köksal, çikolatanın kapağını açmaya çalışırken, kapağın soluk borusuna kaçtığı iddia ediliyor. Tarım İl Müdürlüğü olayın yaşandığı ilçede şırınga çikolataları toplatma kararı aldı. Hemen ardından 'da 7 yaşındaki Umut'un, okul çevresindeki bir marketten aldığı şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR?

Şırınga şeklinde olan çikolatayı açmaya çalışırken ucundaki kapağı basınçla fırlayıp nefes borusunu tıkayabiliyor. Kapağı açılmadan ağıza götürülen şırınga çikolataya basınç uygulandığı durumda kapak tehlikeli bir hal alıyor. Şırınga çikolatanın çeşitli markaları bulunuyor.


Diyarbakır, Ankara, Gündem, Yaşam, Güncel

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