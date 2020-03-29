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Şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik "doktor heykeli"

Dünyadaki sayılı mikro heykeltıraşlardan Necati Korkmaz, 11 günde şırınganın ucundaki iğnenin üzerine sadece mikroskopla görülebilen 2 milimetrelik "doktor heykeli" yaptı.

29.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:04
Şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik
Dünyadaki sayılı mikro heykeltıraşlardan Necati Korkmaz, 11 günde şırınganın ucundaki iğnenin üzerine sadece mikroskopla görülebilen 2 milimetrelik "doktor heykeli" yaptı.
Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda sadece mikroskop ya da büyüteçle görülebilen 40 eseri sergilenen Korkmaz, İstanbul 'daki evinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyuyor.
Evde kaldığı bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkati çekmek amacıyla işe koyulan Korkmaz, 11 günde şırınganın ucundaki iğnenin üzerine "doktor heykeli" yaptı.
Korkmaz, 2 milimetrelik doktor heykelinin eline de saç telinden mızrak yerleştirdi. Sadece mikroskopla görülen bu eserde doktorun, mızrağı temsili "koronavirüse" sapladığı görülüyor.
Eserine "Doktor X" adını verdi
Necati Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına dikkati çekmek amacıyla 11 günde yaklaşık 70 saatte "Doktor X" adını verdiği bu eseri yaptığını belirtti.
Sokağa çıkmamaya özen gösterdiğini vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:
"Kendi sağlığım ve toplumun sağlığı için bunu yapıyorum. Sağlık çalışanları insan üstü bir gayretle virüsün önüne geçmeye ve hastalığa müdahale etmeye çalışıyor. Bizler evlerimizdeyken onlar sürekli hastanedeler ve büyük fedakarlık gösteriyorlar. Minyatür sanatçısıyım, onların bu fedakarlığına dikkat çekmek için ne yapabiliriz diye düşündüm. Onlar için bir anıt yapmaya karar verdim."
Yaptığı "doktor heykeli"nin müzede en güzel yerde sergileneceğine dikkati çeken Korkmaz, " 'Doktor X' fedakar bütün dünya sağlık çalışanlarını temsil ediyor. Onların virüse karşı amansız mücadelelerini temsil ediyor. Lütfen herkes dikkat etsin ve sokağa çıkmasın. Bilime kulak vererek hareket edelim. Biz bu virüsü mutlaka yeneceğiz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kuşadası Belediyesi, İstanbul, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik 'doktor heykeli' - Haberler

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