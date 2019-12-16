Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi

Ankara'da geçtiğimiz günlerde şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının boğazına kaçması sonrası hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'a ilk müdahaleyi okulun karşısındaki sağlık merkezinde çalışan doktor yapmıştı.

"BANA BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇTIĞI SÖYLENMEDİ"

Mert'e ilk müdahaleyi yapan sağlık merkezi doktorunun ifadesine ulaşıldı. Doktor ifadesinde, "'Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben de epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' şeklinde konuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın ölümünden önceki anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Mert Yağız Köksal'ın yere düştüğü, bir kişinin de çocuğa yardım ettiği görülüyor. Çocuğun sedye ile hastaneye götürülmesi de kameralar tarafından kaydedildi.