Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şirinler : Kayıp Köy filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şirinler: Kayıp Köy filmini izleyecek olanların merak ettiği Şirinler: Kayıp Köy konusu nedir, Şirinler: Kayıp Köy oyuncuları kimler ve Şirinler: Kayıp Köy özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞİRİNLER: KAYIP KÖY KONUSU NEDİR?
Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine , Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel 'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir…
ŞİRİNLER: KAYIP KÖY OYUNCULARI VE KADROSU
Şirinler: Kayıp Köy Yönetmeni: Kelly Asbury
Şirinler: Kayıp Köy Türü: Animasyon, Macera, Komedi
Şirinler: Kayıp Köy Yapım Yılı: 2017 (89 dk)
Şirinler: Kayıp Köy Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017 Cuma
Şirinler: Kayıp Köy Senaryo: Stacey Harman, Pamela Ribon
Şirinler: Kayıp Köy Orijinal Seslendirme: Demi Lovato, Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Jack McBrayer, Danny Pudi
Şirinler: Kayıp Köy Şirinler Yapım Ülkesi: ABD
Şirinler: Kayıp Köy Orijinal Dil: İngilizce
Şirinler: Kayıp Köy Orijinal Adı: Smurfs: The Lost Village
FİLMİ KİMLER SESLENDİRDİ?
Aysun Topar
Rolü : Şirine
Özden Ayyıldız
Rolü : Şirin Ana
Engin Alkan
Rolü : Şirin Baba
Hakan Vanlı
Rolü : Gargamel
Fatih Özacun
Rolü : Güçlü Şirin
Harun Can
Rolü : Gözlüklü Şiri n
Ayça Koptur
Rolü :Şirin Fırtına