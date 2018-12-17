Şirinler" Kaymakam Koşal'dan Destek İstedi

Samsunspor
taraftar grubu Şirinler
, Kavak
Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti. Kavaklı
Şirinler, Kaymakam Koşal'ı ziyaret ederek, ilçede yürüttükleri futbol faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve destek istedi.
Koşal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:
"Sporun her çeşidine önem veriyorum. Sizleri spora destek vermekten dolayı kutluyorum. Her zaman sizin destekçiniz olduğumu bilmenizi istiyorum. Bu anlamda ilçemizde spor faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında sizlerin de katılımı ile futbol turnuvası düzenlemeyi planlıyoruz."
Devletin sportif faaliyetlere önem verdiğini vurgulayan Koşal, şunları kaydetti:
"Yeni Cami
Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi
yolu güzergahında futbol sahamız, Yaşar Doğu
Mahallesi'nde güreş eğitim merkezi varken, sizlerin faydalanabilmesi için gençlik merkezi, spor tesisleri ve halı saha yaptırdı. Bu spor tesislerinde istediğiniz sporu yapma imkanınız bulunuyor. Bu imkanları iyi değerlendirmenizi öneririm."
Samsunspor,Futbol,Şirinler
Kaynak: AA