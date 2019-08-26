Şirinler özel şovuyla Trump AVM'ye geliyor!

Gösteri 30 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında her gün Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland'de sahnelenecek, tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Ayrıca gösteri sonunda her çocuğa Şirinler posteri hediye edilecek.

Trump Alışveriş Merkezi'nden tüm çocuklara okula dönüş hediyesi… Tüm dünyanın çok sevdiği ve 'mavi küçük yaratıklar' olarak tanıdığı Şirinler, sahne şovlarıyla Trump AVM'de çocuklarla buluşuyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek Şirinler Live Show, 30 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında her gün 4 seans olarak sahnelenecek ve tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Çocuklar sadece kayıt yaptırarak özel şov alanına girebilecek ve Şirinler ile birlikte neşeli bir gün geçirecek.

Gösteri Şirinler Köyü'nün kurulacağı özel sahnede gerçekleşecek ve 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 seansları olmak üzere bir günde 4 kere çocuklarla buluşacak. Gösteriyi izleyen tüm çocuklara Şirinler posteri de hediye edilecek.