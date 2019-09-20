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Şirinler Sınıfı 17 Burda'da

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 21 Eylül Cumartesi günü 'Şirinler Sınıfı' tiyatro oyunu ile minik tiyatroseverleri bir araya getirecek.

20.09.2019 17:01Şirinler Sınıfı 17 Burda'da
Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 21 Eylül Cumartesi günü ' Şirinler Sınıfı' tiyatro oyunu ile minik tiyatroseverleri bir araya getirecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da sahnelenecek 'Şirinler Sınıfı' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. - ÇANAKKALE

Şirinler, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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