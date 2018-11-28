- Şirinler ve Sarallar gruplarının üyelerinin yargılandığı davaya devam edildi

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:53



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:53

- Şirinler ve Sarallar gruplarının üyelerinin yargılandığı davaya devam edildiMahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdiİSTANBUL - Şirinler ve Sarallar isimli grupların iddiaya göre arasındaki uyuşturucu gelirinin paylaşımında çıkan tartışma ve ardından gerçekleşen saldırılara ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Sarallar grubunun lideri olan ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Ümit Saral gerçekleşen olaylara ilişkin ilk kez mahkeme heyetine ifade verdi. Lider olmadığını ve herhangi bir ast üst ilişkisleri de olmadığını söyleyen Ümit Saral kimseye olaylara ilişkin bir talimat vermediğini de ekledi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 12 tutklu sanık ve 6 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde SEGBİS sistemiyle bağlanan Ümit Saral hakkında dava açılan suçlamalara ilişkin şunları aktardı: "Birinci eylem olan Murat Ahretlikoğlu'nun yaralanması eyleminde müşteki Murat Ahretlikoğlu'da beyanında kendisini benim vurmadığımı, kendi kendisini yaraladığını söylüyor. Bu olay nedeniyle neden sanık olarak yargılandığımı halen anlamadım. Murat Ahretlikoğlu ile ailecek görüşürüz, aramızda bir husumet yoktur. Olay günü ofisten ayrıldıktan sonra 50 metre mesafeden tek el silah sesi duydum, devamı gelmeyince üzerinde durmadım. Murat'ın vurulduğu anı görmedim. Çantada silah yoktu. Murat, biz ofisten çıkınca kendi kendini vurmuş. Kubilay ile birlikte ofisten çıktıklarında kendilerini görmüştüm. Biz geldiğimiz araç ile ayrıldık, onlar da araçla hastaneye gittiler. Ben Kubilay'a hastaneye götürmesini söylemedim vuran ben değilim" dedi."Biz barışmıştık"Sanık Ümit Saral Kenan Şirin'in öldürülmesi ile ilgili ifadesinde ise; " 2012-2013 yıllarında bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Ben cezaevinden tahliye oldum. Tahliye olduktan sonra Kenan ile barıştık. Zaten aynı memleketliyiz. Biz aramızda büyütülecek bir mesele olmadığını konuştuk ve anlaştık. Ben cezaevinden çıktıktan sonra Of'a yerleştim. İstanbul'da değildim. Kenan Şirin'in öldürüldüğünü ben Of'ta iken öğrendim. Konuyla ilgili başka da bilgim yoktur" dedi.Of ilçesinde bir kıraathanenin taranmasına ilişkin olayla bir ilgisi olmadığını söyleyen tutuklu sanık Ümit Saral;"Bu olay ile benim bir ilgim yoktur. Ferhat Solmaz Of'ta bana nasıl ulaşacağını araştırmış. Kendisini yeğenim Onur Saral'a yönlendiriyorlar. Daha sonra Güneyli köyündeki kıraathanenin taranması olayı gerçekleşiyor. Ben olay tarihinde Of'ta köyde evimdeydim. Olayın faili olarak benim adım geçince ben de yaylalara kaçtım. Ferhat Solmaz ile Of'ta hiç görüşmedim. Ferhat Solmaz'ın bu olayı neden gerçekleştirdiğiini bilmiyorum. Ben tanık Ömer Eyüpoğlu ile yüzleşmeye hazırım. Bu tanığın beyanları zaten çelişkilidir. Ben olay yerinde olmadığım için görüntülerim de olamaz. Bu olayı da kabul etmiyorum. Güneyce köyündeki kıraathanenin taranması olayını da ben gerçekleştirmedim. Akyıldız ailesi ile de aramda herhangi bir husumet yoktur" dedi.Sanık Ümit Saral araçlara 'takoz' ismi verilen araç takip sisteminin yerleştirilmesi meselesiyle de ilgisinin olmadığını söyledi.Sanık Ümit Saral'ın dinlenilmesinin ardından mahkeme heyetince olaylarla ilgili müşteki Mehmet Sabri Şirin'in dinlenilmesine geçildi."Mensup olduğu ailesinin hatrına öldürmedi"Ümit Saral'ın, abisi Kenan Şirin'in evine ateş ettiğini söyleyen mağdur Mehmet Sabri Şirin ise şikayetinde; "Sanık Ümit Saral ile aramızda husumet vardı. 2014 yılında Ümit Saral abim Kenan Şirin'in evinin duvarına ateş etmişti. 2 hafta sonra rahmetli Kenan abim Ümit Saral'ı omuzundan vurdu, ancak mensup olduğu ailesinin hatrına kendisini öldürmedi. Ümit Saral bu olay nedeniyle tutuklandı, biz de tutuklandık. Ben 2017 yılında tahliye oldum abim de benden 1 yıl önce cezaevinden çıktı. Ben hem Ümit Saral ile olaydan dolayı hem de Barış Yılmaz'la ilgili dosya nedeniyle tutukluydum. Barış Yılmaz dosyasından beraat ettim. Cezaevinden tahliye olduktan sonra Ümit Saral ile görüşmedik. Aramızda herhangi barış sağlanmadı. Abim Kenan Şirin'i kim öldürdü bilmiyorum. Sarallar dışında husumetimiz olan kimse yoktur. Takip cihazı yerleştirilen aracı ben kullanmadım. Bir arkadaşımın aracıdır. Bana karşı bir eylem düşünülmüş olabilir. Silahlı saldırı eyleminin gerçekleştirildiği yerde ofisim vardı. Tahminimce eylemi bana karşı gerçekleştiren kişi Ümit Saral'dır. Bu olaylar nedeniyle şikayetçiyim" dedi.Olaylara ilişkin sanıkların ve müştekilerin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.