Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sirke çukurundan 8 dakikada kurtarıldı

Çin'de sirke çukuruna düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından 8 dakikada kurtarıldı.

02.08.2019 11:45 Sirke çukurundan 8 dakikada kurtarıldı
Çin'de sirke çukuruna düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından 8 dakikada kurtarıldı.

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Zhongwei şehrinin yönetimi altındaki Zhongning County ilçesindeki bir sirke fabrikasında ilginç bir olay yaşandı. Sirke fabrikasında çalışan bir kadın henüz bilinemeyen bir nedenle sirke çukuruna düştü. Olayın ardından fabrika çalışanları hemen yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daracık çukura düşen kadını 8 dakika içinde kurtardı. Halat ve benzeri araç gereçlerle kurtarılan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor. Talihsiz kadının tedavisi hastanede sürüyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:12   Hırsızlık için İstanbul'a gelen şebekeye operasyon: 6 gözaltı
12:10   Fırat Nehri'nde kaybolan adamın cesedi 11 gün sonra bulundu
12:09   (Özel) Sultangazi'deki kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1'i çocuk 9 yaralı
12:02   Çanakkale'de 260 mülteci yakalandı
12:01   Evinde bonzai ele geçen şahıs tutuklandı
12:00   Emirdağ'da trafik kazası; 1 yaralı
12:00   Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı