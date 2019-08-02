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Sirke çukurundan 8 dakikada kurtarıldı

Çin'de sirke çukuruna düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından 8 dakikada kurtarıldı.

02.08.2019 12:00
Sirke çukurundan 8 dakikada kurtarıldı
Çin'de sirke çukuruna düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından 8 dakikada kurtarıldı. Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Zhongwei şehrinin yönetimi altındaki Zhongning County ilçesindeki bir sirke fabrikasında ilginç bir olay yaşandı. Sirke fabrikasında çalışan bir kadın henüz bilinemeyen bir nedenle sirke çukuruna düştü. Olayın ardından fabrika çalışanları hemen yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daracık çukura düşen kadını 8 dakika içinde kurtardı. Halat ve benzeri araç gereçlerle kurtarılan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor. Talihsiz kadının tedavisi hastanede sürüyor.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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