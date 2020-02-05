Sirke ile virüslerden korunun

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Doğal ve etkili bir temizlik malzemesi olarak sirke, yüzeylerdeki virüsleri öldürmeye yönelik etken maddeleri barındırır. Temizlik yaparken suya bir miktar sirke ekleyin, doğru yapılan temizlik ile mikropları uzaklaştırın." ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan Karabayır, "Yaşam alanlarımız olan evlerimiz dışarıdan getirebileceğimiz virüs ve mikropların yayılması için çok elverişli. Bu nedenle ev hijyenimize çok dikkat etmeliyiz. Eve ilk girdiğimizde önce ellerimizi yıkamalı, ayakkabılarımızla ve dışarıda giydiğimiz kıyafetler ile dolaşmamalıyız. Ayrıca virüsleri öldüren fenol ya da alkol içeren bir ev temizleyici ya da doğal sirke kullanmak, virus bulaşının azaltılmasına yardımcı olabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Basit hijyen önlemleri, soğuk algınlığına neden olan virüslerle enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabileceğini belirten Karabayır şunları kaydetti:

"Bu önlemlerin başında el yıkama gelir. El yıkama, enfeksiyonun yayılmasını önlemenin önemli ve etkili bir yoludur. Eller su ve sabunla ıslatılmalı, 15 ila 30 saniye ovuşturularak yıkanmalıdır. Çocuklara yemekten önce, sonra ve öksürme veya hapşırma sonrasında ellerini yıkamalarını öğretin. Alkollü el dezenfektanları, lavabo bulunmuyorsa elleri dezenfekte etmek için iyi bir alternatiftir. Bu dezenfektanlar kuruyana kadar ellerin, parmakların ve bileklerin tüm yüzeyine yayılmalıdır.

Bu yöntem cildi tahriş etmeden veya etkinliği azalmaksızın tekrar tekrar kullanılabilir. Riskli gruplara grip aşısı da uygulanmalıdır. Ebeveynler doğrudan teması sınırlamaya çalışsa da, hasta olan insanlardan tamamen kaçınmak zor veya imkansız olabilir. Soğuk algınlığı olan çocukların çoğu soğuk algınlığı semptomları geliştirmeden önce virüsü yaymaları olası olmakla beraber, hasta çocuğun kreş veya okula gönderilmemesi gerekir."

Kaynak: AA