"Sirke, sebzedeki ilaçların etkisini artırıyor"

BESLENME ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özerson Koç, vatandaşlar tarafından çok fazla tercih edilen sirke ile sebze temizleme yönteminin yanlış olduğunu söyledi. Koç, halkımızın sirke ile yaptıkları işlem sebze ve meyveler için kullanılan pestisitlerin (ilaçlar) etkisini daha da artırmaktadır. Sebzelerin yüzde 1'lik sodyum bikarbonat solüsyonunda bekletilmesi gerekir" diye uyardı.

Son günlerde İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmesi bu kış sebzesiyle ilgili kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özerson Koç, sıkça tercih edilen sirke ile sebze temizleme yönteminin yanlış olduğunu söyledi. Koç, "Zehirlenmenin ıspanak demetlerine karışan patlıcangiller familyasından atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı analizlerle anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

"SEBZELERİ SODYUM BİKARBONAT İLE TEMİZLEYİN"

Tüketilen tüm gıdalarda olduğu gibi yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek yabancı otlardan ayırmak gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özerson Koç, "Atropin maddesi (halk arasında güzelavrat otu olarak bilinen bitkinin toksik maddesi) kişilerde halüsinasyon özellikleri olan göz bebeklerinde büyüme, ağız kuruluğu, taşikardi ve boşaltım sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle halkımızın tüketecekleri tüm gıdalarda olduğu gibi yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek yabancı otları ayırt etmeleri gerekir" dedi.

Sebzeleri sirkeli suyla bekletme işlemi kullanmadan, halk arasında kabartma tozu olarak bilinen yüzde 1'lik sodyum bikarbonat solüsyonunda bekletilerek temizlemek gerektiğini söyleyen Koç, "Solüsyonda bekletildikten sonra musluk suyu ile çok iyi yıkanıp tüketilmesi önerilir. Halkımızın sirke ile yaptıkları işlem sebze ve meyveler için kullanılan pestisitlerin (ilaçlar) etkisini daha da artırmaktadır. Bu nedenle suçlu ıspanak değildir. Ispanak besin değeri bakımından 100 gramı 17 kcal, A ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir mineralleri ve posa yönünden zengin antioksidan özelliği ile kanser, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösteren yeşil yapraklı kış sebzesidir. Yıkama ve uygun pişirme işlemleri ile her zaman tüketilmesi gereken önemli bir besinimizdir" diye konuştu.