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Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kamerada

Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kameradaİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda vatandaşların depremden kaçış anları kameralara yansıdı.

27.09.2019 00:38
Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kamerada
İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda vatandaşların depremden kaçış anları kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda bulunan vatandaşların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik içinde depremden kaçtığı anlar yer alıyor.
Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kamerada

Silivri, Genel

Kaynak: İHA

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