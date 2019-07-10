10.07.2019 10:10
Haberler» Güncel» Haber

Sirkeci'de yolda kalan kamyonet trafik çekicisine zor anlar yaşattı

Sirkeci

Fatih'te Sirkeci tramvay yolu üzerinde arıza yapan meşrubat dolu kamyoneti kaldırmaya gelen trafik çekicileri zor anlar yaşadı.

Fatih'te Sirkeci tramvay yolu üzerinde arıza yapan meşrubat dolu kamyoneti kaldırmaya gelen trafik çekicileri zor anlar yaşadı. O anlar vatandaş kamerasınca görüntülendi. Olay, Sirkeci tramvay hattı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, meşrubat yüklü kamyonet, Eminönü istikametine doğru seyir halindeyken arızadan dolayı tramvay hattı üzerinde kaldı. Kamyoneti bulunduğu yerden kaldırması için olay yerine trafik çekicisi çağrıldı. Kamyonet, çekiciye bindirilmek istendiği sırada kamyonetin ağırlığından dolayı trafik çekicisinin ön tekerlekleri havaya kalktı. Yükü azaltmak için kamyonetin içinde bulunan meşrubatlar yere indirildi. Kamyonetin ağırlığı azaltıldıktan sonra çekiciye bindirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşanan olaydan dolayı tramvay hattında kısa süreli bir aksama yaşandı. Araç trafiğinin de etkilendiği olayda kamyonetin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Trafik çekicisinin zor anlar yaşadığı dakikalar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Fatih, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:13   Türkiye LPG tüketiminde Avrupa'da birinci
11:12   Avrupa'nın en büyük akvaryumunda çıkan yangın korkuttu
11:12   Kamu personeline sosyal medya ve imaj yönetimi eğitimi
11:12   Şehit Üsteğmen Kargın son yolculuğuna uğurlandı
11:12   Çocuklar zorlu parkurda kıyasıya yarıştı, yapay kanalda kano keyfi yaşadı
11:12   Arjantin'in eski devlet başkanı hayatını kaybetti
11:12   Dualar Beyza için