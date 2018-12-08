Sirkeci Garı'nda Engelliler Yararına Festival

Engelsiz Yaşam Federasyonu tarafından tüm gelirleri, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen "Antika ve Yöresel El Sanatları Yılbaşı
Hediye Festivali" başladı. Haydarpaşa
Tren Garı'nda düzenlenen ve 16 Aralık
'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak olan festivalde Türkiye
'nin farklı şehirlerinden gelen 24 antikacı, 18 hediyelik eşya ve 8 yöresel lezzet standı açıldı.
Tüm gelirleri, engelleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen etkinlikte, antika ürünlerin yanı sıra hediyelik eşya ve yöresel yemekler bulunuyor.
Yılbaşı
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:48