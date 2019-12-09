Haberler » 3. Sayfa » Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın - Haberler

Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda bulunan 112 istasyonunda yangın meydana geldi.

09.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:31Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın
Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda bulunan 112 istasyonunda yangın meydana geldi. Yangın sonrasında ambulans merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda bulunan 112 ambulans istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans merkezindeki temizlik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans istasyonunda maddi çaplı hasar meydana geldi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:59 AB'den batarya teknolojilerine milyarlarca euroluk yardıma onay - Haberler
15:59 Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
15:59 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel KKTC'de gençlerle buluştu - Haberler
15:57 Başkent'e şehit ateşi düştü - Haberler
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'a "DEAŞ" uyarısı - Haberler
15:37 Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı - Haberler
15:32 Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:20 Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı - Haberler
15:15 Bu da duvardaki hamsi! Trabzonlu iş adamı satın aldı - Haberler
14:29 Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var - Haberler
9.12.2019 16:13:19