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Sirkeci Tren Garı'nda yangın

Sirkeci Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

09.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:48Sirkeci Tren Garı'nda yangın
Sirkeci Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Burada görev yapan sağlık personeli, yangının başlamasının ardından binadan tahliye edildi.
Durumun verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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