Şirket Satın Alma ve Birleşme Kültürü Nasıl Olmalı?

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, şirket satın alma ve birleşme kültürünün nasıl olması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Turan, iki şirketin birleşmesinin o şirketlerdeki; iş modellerinin, kurum kültürünün, çalışanların, IT sistemlerinin, iş yapma biçimlerinin uyumlu olmasını gerektirdiğini ifade etti. Bunların önemli birer başarı kriteri olduğunu söyleyen Turan, kültür boyutunun birleşme söz konusu olduğu anda konuşulması gerektiğinin altını çizdi. "Kültür, şirket satın alma ve birleşmelerinde gizli kalmış çok önemli bir bileşendir. Bunun stratejik olarak hesaba katılması gerekir" dedi.