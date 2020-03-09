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Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda

Dünya genelinde finans dışı şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekor düzeyde.

09.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:05
Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda
Dünya genelinde finans dışı şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekor düzeyde. OECD raporu, şirket tahvillerinin ekonomik durgunluk durumunda ciddi bir risk oluşturacağına dikkat çekiyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi
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