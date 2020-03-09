Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda
Dünya genelinde finans dışı şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekor düzeyde.
09.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:05
Dünya genelinde finans dışı şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekor düzeyde. OECD raporu, şirket tahvillerinin ekonomik durgunluk durumunda ciddi bir risk oluşturacağına dikkat çekiyor.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi
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