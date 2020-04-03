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Şirket toplumla dayanışma adına kampanyalara 11 milyon TL bağışladı

Limak Holding, koronavirüs (Covid-19 ) salgını sonrasında toplumla dayanışma adına toplam 11 milyon TL bağışladığını duyurdu.

03.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:30
Şirket toplumla dayanışma adına kampanyalara 11 milyon TL bağışladı

Limak Holding, koronavirüs (Covid-19 ) salgını sonrasında toplumla dayanışma adına toplam 11 milyon TL bağışladığını duyurdu.

Limak Holding dünya genelinde salgına yol açan koronavirüs nedeniyle başlatılan kampanyalarda toplam 11 milyon TL'lik bağışta bulunduğunu açıkladı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak Vefa kolileri için 7 milyon TL bağış yaptığını belirten Limak Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da 4 milyon TL bağışta bulundu.

Limak Holding  konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Nakit yardımlar dışında faaliyet gösterilen pek çok şehirde iştirak şirketler ve ortaklıklar aracılığı ile hastane ve sağlık personeline tıbbı malzeme yardımları ve koli yardımları yapılırken, Limak'ın yönetiminde bulunduğu pek çok sivil toplum örgütü aracılığı ile de bağışta bulunulmuştur. Limak Holding olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde önceliğimiz çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumaktır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Ülke olarak bu zor günleri elbirliği ile birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz."


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Kaynak: DHA

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