Şirketi Konkordato İlan Eden Okan Kurt'un Avukatından İlk Açıklama: Tüm Borçları Ödeme Niyetindeyiz

Borçlarından dolayı evine haciz gelen ve şarkıcı eşi Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'un aile şirketi dün konkordato ilan etmişti. Okan Kurt'un avukatı Şenol Çilek, müvekkilinin hissedarı olduğu şirketin borçlarının yapılandırılarak ödenme niyetinde olunduğunu söyledi.

"KONKORDATO İÇİN GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR"

Okan Kurt'un avukatı Şenol Çilek, müvekkilinin hissedarı olduğu Martaş Şirketler Grubu ile ilgili ekonomik buhran yaşandığını ve bu yüzden Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulunduklarını belirterek, "Yapılan ön inceleme neticesinde mahkeme tarafından konkordato için geçici mühlet verilmiştir.

"OKAN KURT, BORÇLARI YAPILANDIRARAK ÖDEME NİYETİNDEDİR"

Bilindiği üzere konkordato talebi şirket ve şahısların borçlarının yapılandırılarak ödenmesi esası üzerine kurulmuş olup, temel amaç borçluların borcunu ödeyebilme kabiliyetinde olması, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilme esasıdır. Müvekkillerim konkordato süresince tüm borçlarını yapılandırarak, ödeme kabiliyeti ve niyetindedir" dedi.

"MAL KAÇIRDI' HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Birtakım haberlerde Okan Kurt'un mal kaçırdığına yönelik iddialara da cevap veren Çilek, "Basında çıkan müvekkillerimin mal kaçırdıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu durumun konkordato müessesesinin ruhuna aykırı olduğu hususu kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerini kullandı.

OKAN KURT'UN ŞİRKETİ KONKORDATO İLAN ETTİ

Okan Kurt ve ailesi, sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konulması üzerine dün konkordato ilan etmişti. Mahkemeden Okan Kurt ile ilgili 3 ay mühlet kararı verilmişti. Şirkete ise Abdurrahman Karakaş, Ali Dursun Koç, Hukukçu Av. Gürkan Ahmet Gençkaya konkordato komiseri olarak atanmış, şirkete yönelik haciz işlemi yapılmamıştı.