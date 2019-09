Şirketin dijital dönüşümüne siemens'ten destek

Siemens , müşteriye ve sektöre özgü ihtiyaçlara göre uyarlanabilen ve kişiselleştirilebilen, her ölçekten şirketin dijital dönüşümünü destekleyen entegre yazılım, servis ve uygulama geliştirme platformu Xcelerator'ı piyasaya sundu. Xcelerator sayesinde herkes veri ve sistem oluşturarak bunları birbirine entegre edebilecek ve mevcut sistemlerini genişletebilecek.

Siemens tarafından yapılan açıklamada, "Birebir dijital ikiz oluşturan Xcelerator tasarım, üretim ve kullanım sırasında hızlı inovasyon ve doğrulama sağlıyor. Xcelerator, Siemens'in tasarım, mühendislik ve üretim yazılım portföyü ile Mendix'in 'low-code' çoklu-deneyim uygulama geliştirme platformunun genişletilmiş bir versiyonunu bir araya getiriyor. Mendix platformunda artık, markanın pazar lideri tümleşik low-code ve no-code geliştirme ortamlarının yanı sıra Siemens'in bulut-tabanlı, açık IoT işletim sistemi MindSphere destekli dijital mühendislik ve IoT'ye yönelik bulut ve uygulama servisleri de yer alıyor. Xcelerator, geliştiriciler ve mühendisler de dahil olmak üzere tüm ekosistem paydaşlarının kolayca veri ve sistem oluşturmasını, entegre etmesini, mevcut veri ve sistemleri genişletmesini mümkün kılarak dijital dönüşümü destekleyen tek platform" denildi.

Şirket ayrıca, daha önce Siemens PLM Yazılımı olarak bilinen portföyün de bundan böyle Siemens Dijital Endüstriler Yazılımı olarak adlandırılacağını duyurdu.

"Siemens, Xcelerator sayesinde elektronik tasarımı otomasyonundan ürün yaşam döngüsü yönetimine dek tüm yazılım portföyünü Mendix platformu ve IoT odaklı MindSphere ile birleştirerek, Siemens'in inovatif çözümler yaratma geleneğini devam ettiriyor" denilen açıklamanın devamında, "Xcelerator'ın bir başka benzersiz özelliği de geri bildirimleri ve performans verilerini alıp, tasarım ve üretimi besleyen kişiselleştirilmiş uygulamalar oluşturma yeteneği. Böylece dijital işletmelerin parçalı ve proses endüstrilerine yönelik vaatleri gerçeğe dönüştürülüyor" ifadeleri yer aldı.

XCELERATOR SİEMENS'İN ENDÜSTRİYEL YAZILIM PORTFÖYÜNÜ ENTEGRE BİR HALE GETİRİYOR

Elektronik ve mekanik tasarımı, sistem simülasyonu, üretim, operasyon ve yaşam döngüsü analitiği konusunda kapsamlı ve derinlikli yazılım portföyü oluşturulduğu kaydedilen açıklamada şunlar bildirildi:

"Xcelerator da mevcut Bilgi Teknolojileri, Operasyon Teknolojileri ve Mühendislik Teknolojileri ortamlarına bağlanan gömülü araç ve veritabanlarını bu portföy ile bir araya getiriyor ve entegre ediyor. Böylece pek çok Siemens teknolojisinden faydalanan benzersiz iş akışları oluşturulabiliyor. Bu sayede tüm mühendislik disiplinlerinden uzmanlar hep birlikte yeni ürünler geliştirebilecek. Ayrıca dijital süreçler tasarımdan üretime kadar genişletilebilecek ve kesintisiz kalite artışı sağlanacak. Siemens kısa süre önce farklı doğrulama araçlarını entegre ederek PAVE360 fiziksel üretim öncesi otonom doğrulama ortamını oluşturdu. Bu açık entegrasyon sayesinde, model bazlı simülasyonlar ile test verileri ve gerçek performans analizlerini birleştiren kusursuz bir dijital ikiz oluşturularak ürün ve operasyonlarda hızlı inovasyon ve doğrulama yapılabiliyor."

MENDİX UYGULAMA GELİŞTİRME PLATFORMU, XCELERATOR EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

"Siemens Dijital Endüstriler, Dijital İşletme Portföyü'yle her ölçekten şirketin değer zincirinin tamamını entegre etmek ve dijitalleştirmek üzere uçtan uca bir ürün, çözüm ve servis seti sunuyor. Bir şirketin dijital işletmeye dönüşmesi için gerekli teknik yazılım temelini oluşturan Xcelerator; ürün performansı, ürün geliştirme, üretim operasyonları ve yaşam döngüsü desteğinde kesintisiz yenilikçi zekayı destekliyor. Xcelerator portföyü Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), Elektronik Tasarım Otomasyonu (EDA), Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM), Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM), Gömülü Yazılımlar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) için çok sayıda uygulama ve çözümden oluşuyor. Bu entegre portföy bir işletmenin üst yönetimden üretim bölümüne kadar her noktasının otomasyonunu destekliyor, tüm Xcelerator ekosistem katılımcıları arasındaki bilgi akışını düzenleyerek takip edilebilir bir dijital seri oluşturuyor, birlikte çalışmaya dayalı açık bir ortamın hızla ve çevik bir biçimde oluşturulmasını sağlıyor.

Kurumsal işletmeler için low-code ve no-code uygulama geliştirme konusunda dünya lideri Mendix'i geçen yıl satın alan Siemens, bulutun gücünü ve Mendix'in pazar lideri hızlı uygulama geliştirme ortamını müşterilerine sunmak üzere bu platformu genişletiyor. Böylece Siemens müşterileri mevcut çözümlerini yeni veriler, sistemler ve yeni kullanıcılarla entegre eden ve yaygınlaştıran uygulamalar oluşturabilecek. MindSphere destekli IoT uygulama servisleri, dijital mühendislik ve sistem entegrasyonlarının da eklenmesiyle Mendix platformu artık her sistemden veri çekmekte ve bunları uygulama ve cihazlara çift yönlü bağlamakta kullanılabilecek. Mendix platformu, Xcelerator müşterilerine her cihaz üzerinde, her yerde, her bulut ortamında ve her platformda çoklu-deneyim uygulamaları oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra, dijital dönüşümün faydalarından daha hızlı yararlanma yeteneği de kazandırıyor."