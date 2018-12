Şirketler Anlaşmasız Brexit'e Hazırlanmaya Devam Etmeli"

11 Aralık 2018 Salı 14:47



11 Aralık 2018 Salı 14:47

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang, İngiltere'de bugün yapılacak olan Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelenmesinin iş dünyası için belirsizliği artırdığını belirterek, "Şirketler anlaşmasız bir Brexit için hazırlanmaya devam etmeleri gerekir." dedi.Lang, İngiltere'de Avam Kamarası'nda bugün yapılacak olan Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelenmesine ve İngiltere Başbakanı Theresa May'ın Berlin'e yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, erteleme kararının ekonomideki belirsizliği artırdığını kaydetti.Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasının İngiliz parlementosunda onaylamasına katkı sunacaksa kısa süreli bir ertelemenin kabul edilebilir olduğunu belirten Lang, belirsiz durumun ise İngiltere'de ekonomik gelişmeyi giderek daha fazla tehdit eder hale geldiğini savundu.Lang, "Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelenmesi iş dünyası için belirsizliği artırdı. Şirketlerin anlaşmasız bir Brexit için hazırlanmaya devam etmeleri gerekir." ifadesini kullandı.- "Acil durum planları en kısa zamanda açıklanmalı"Lang, Avrupa Komisyonu'nun acil durum planlarını en kısa zamanda açıklaması gerektiğine işaret ederek, "Bunun en kaotik sonuçların önlenmesi için tek taraflı düzenlemeleri içermesi gerekir. Örneğin havacılık için. Brüksel daha fazla zaman kaybedemez, çünkü planlar bir gecede uygulanamaz."değerlendirmesinde bulundu.Şirketler için Brexit sürecinde birçok sorunun tamamen çözülmediğini bildiren Lang, "Londra'daki hükümetin politika alternatiflerini hızlı bir şekilde açıklamasını bekliyoruz. Brüksel ile Londra arasında ekonomi için daha yakın iş birliği kesinlikle gereklidir." ifadesini kullandı.- "Brexit anlaşması tekrar müzakere edilmeli"Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ise Brexit anlaşmasının başarısız olmasını önlemek için tekrar müzakere edilmesi çağrısında bulundu.Söz konusu anlaşmanın İngiltere tarafından da kabul edilebilir olması gerektiğini ifade eden Ifo, zor bir Brexit'in her iki tarafa da pahalıya mal olacağı uyarısında bulundu.- May, Berlin'i ziyaret ediyorİngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında dün yaptığı konuşmada, bugün yapılması öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıklamıştı.May, bu hafta yapılacak AB Zirvesi'nde muhataplarından "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları giderecek "teminatlar" almayı deneyeceğini kaydetmişti.İngiliz milletvekilleri tarafından Brexit anlaşması konusunda dile getirilen endişeleri görüşmek üzere, May'in bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Berlin'de bir araya gelmesi bekleniyor.