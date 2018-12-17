Şirketler Çevreye Karşı Sorumlu Üretimi Teşvik Etmeli"

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Kimya ve petrol sektörlerindeki şirketler de tüm tedarik zinciri boyunca sorumlu üretimi teşvik ederek, çevreyi koruyan, sosyal ilerlemeyi teşvik eden ve ekonomik büyümeyi destekleyen yenilikçi ürünler ve uygulamalar geliştirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek verebilir." ifadelerini kullandı.Özyeğin Üniversitesi-TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması'nın ilk sonuçları "Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması: Kimya Petrol, Kauçuk ve Plastik Sektörleri" başlıklı seminerde açıklandıİş dünyasının sürdürülebilirlik performansını ortaya koymak amacıyla yapılan ve ilk olarak kimya, petrol, kauçuk ve plastik sektörlerinin ele alındığı araştırmanın sonuçlarının açıklandığı seminerde konuşan Bilecik, dünyanın, işlerinin ve markalarının geleceğini düşünerek, faaliyetlerinin çevre ve topluma olumsuz etkilerini minimuma indirmek için adım atan şirketlerin, sürdürülebilirlik ve karlılığın birbiriyle çelişmediğini, tam tersine birbirini beslediğini yıllar içindeki finansal performanslarıyla ortaya koyduğunu bildirdi."Kimya ve petrol sektörlerindeki şirketler de tüm tedarik zinciri boyunca sorumlu üretimi teşvik ederek, çevreyi koruyan, sosyal ilerlemeyi teşvik eden ve ekonomik büyümeyi destekleyen yenilikçi ürünler ve uygulamalar geliştirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek verebilir." ifadesini kullanan Bilecik, şu değerlendirmelerde bulundu:"Geçen Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD olarak Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nu kurarken, dünyadaki sürdürülebilirlik gündemini yakından takip etmek, kalkınmayı sürdürülebilir kılacak politikalara katkı sağlamak ve iş dünyasının bu alandaki dönüşümüne destek olmayı hedefledik. Bugün kimya, petrol, plastik ve kauçuk sektörlerinde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını birçok alt kırılımda incelediğimiz bu çalışmanın ilgili sektörler için yön gösterici olacağına inanıyorum.""Sorunlara karşı çözümlerimizi sektörler ve STK'larla planlıyoruz"Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise akademik tarafta yapılan araştırma sonuçlarının, 2017'den beri TÜSİAD ile yürüttükleri Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF) aracılığıyla sektör, STK ve üniversite iş birliğine örnek bir model olacak şekilde ortaya çıkmasından oldukça memnun olduklarını bildirdi.Sürdürülebilirliğin, Özyeğin Üniversitesi'nin kuruluş misyonunda var olan ve iş yapış biçimlerinde yer etmiş oldukça önemli bir kavram olduğunu bildiren Gençtürk, şu ifadeleri kullandı:"Eğitim ve yönetim gibi ana faaliyetlerimizin yanı sıra girişimci araştırmacı bir üniversite olma misyonunu da üstlendik. Bu misyonla araştırmalarımızı sırf teorik çalışmalarla kısıtlı tutmamak adına uygulanabilir, sektörler ve STK'larla iç içe, problem çözmeye yönelik olacak şekilde planlıyoruz. 10. yılımızı kutladığımız bu anlamlı senede hem eğitim modelimiz bazında hem de iş yapış biçimimizde anlamlı ve sürdürülebilir çözümler üretmek temel yaklaşımımız. Sürdürülebilirliği esas alan eğitim modelimiz Princeton, Yale gibi dünya üniversitelerinin yer bulduğu Davos'un eğitim modelinde Türkiye'den tek ve en iyi örnek olarak yer alıyor. Kimya, petrol ve kauçuk/plastik sektörleri ile başlattığımız Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması farklı sektörlerin sorunlarına çözüm yaratacak şekilde anlamlı çalışmalar yürütmeye devam edecek."Açılış konuşmalarının ardından Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Soytaş ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Araştırmacısı Dr. Damla Durak Uşar tarafından "Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması" sunuldu.Sürdürülebilirlikle finansal performans arasında olumlu ilişki varAraştırma sonuçlarına göre, dünyada gelişen trendlere paralel olarak ülkemizde de özelikle son senelerde farklı paydaş gruplarının çevre ve sosyal konularda farkındalıkları arttı. Sürdürülebilirlik uygulamaları firmalar için nihai tüketicinin satın alma kararının olumlu etkilenmesi, nitelikli iş gücünün istihdam edilebilmesi, finansmana kolay erişim ve vergi indirimleri gibi pek çok avantaj getiriyor.Bu çalışmada da sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ve finansal performans arasında olumlu ilişki gözlendi. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik uygulamasına ayrılan kaynağın sadece bir alana yoğunlaşması durumunda elde edilen faydanın azaldığı görüldü. Bu nedenle, firmaların maksimum getiri sağlamak için sürdürülebilirlik uygulamalarını çeşitlendirmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.Araştırmada, kimya, petrol, kauçuk ve plastik sektörleri karşılaştırıldığında kurumsal yönetişim, çalışan ve insan hakları, kurumsal sosyal sorumluluk çevre, ürün ve tedarik zinciri gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik uygulamalarına dengeli bir şekilde kaynak ayırmış olan kimya sektörünün en yüksek ortalama aktif karlılığı elde ettiği belirlendi. Çalışma, sürdürülebilirlik uygulamalarına dair kararlar alınırken nicelik kadar uygulamaların niteliğinin de önemli olduğunu ortaya koydu.