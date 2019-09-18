Şirketler Nakit Akış Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeli?

Yerli ve uluslar arası şirketlerde finans yönetiminin çeşitli kademelerin görev alan Finans Uzmanı Ahmet Küçükkoyuncu, deneyimlerini Wise TV ile paylaştı.



Şirketlerin nakit akış yönetiminde nelere dikkat etmeli? sorusunu yanıtlayan Küçükkoyuncu, nakit akışının karlılıktan farklı bir olgu olduğunu söyledi.



"Şirketler zarar ettikleri için değil, nakit akışını yönetemedikleri için batarlar" diyen Küçükkoyuncu, şirketlerin çok karlı olup buna rağmen nakit para eksikliğinden dolayı fonlanma ihtiyacı hissedebileceğini ifade etti.



Küçükkoyuncu, nakit akışı yönetiminde 3 önemli noktayı hatırlattı:







Gelecekle ilgili tahminlerin bütçeye uygun bir şekilde yapılması



Değişkenliklerin nakit akışına bütçe ile beraber adapte edilmesi



Varsayımların doğru yapılması

Kaynak: Wise.tv