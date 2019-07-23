"Şirketlerin alacaklarına karşılık devlet belge versin" önerisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, reel sektörün kamudan alacaklarının yüksek meblağlara ulaştığını belirterek devlet tarafından bu borçlara karşılık şirketlere başka ödemelerde kullanabilecekleri bir belge verilmesi önerisinde bulundu.



Geçtiğimiz yıldan buyana ekonomide yaşanan dalgalanmaların reel sektör üzerindeki etkilerine dikkati çeken Ünverdi, devletin reel sektöre olan borcunun 160 milyar TL'yi aştığını dile getirerek, verilecek belge ile hem devletin borcunu ödeme yoluna gidebileceğini hem de daralan piyasa koşullarında firmaların rahat bir nefes alacağını söyledi.



"Sanayicilerin kamudan alacaklarına karşılık belge alabilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diyen Ünverdi, açıklamasında, "Kamunun müteahhitlere ve özel sektöre olan borçlarının ödenmemesi piyasalarda bir kilitlenmeye neden oluyor. Devlet tarafından ödeme olmaması müteselsil bir borç dalgalanmasını da tetikliyor. Bu nedenle firmaların kamu alacaklarına karşılık firmalara başka kamu borçları veya özel sektör borçlarını ödemlerine imkan sunacak belge verilmesini öneriyoruz. 160 milyarı aşan kamu borcunun ve KDV iadelerinin sisteme dahil edilmesi sanayicilerimiz ve iş dünyamız açısından büyük önem taşıyor. Bu uygulama hayata geçirilirse süreç çarpan etkisi oluşturacak ve iş hacmini artıracaktır. Fazla geç kalınmadan atılacak bu adımın piyasalarda bir dolaşım sağlayacağına ve bu rahatlamanın ticaretimize olumlu yansımalarının olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA