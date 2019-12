"Şirketlerin araç kiralaması, satın almaya göre halen çok avantajlı"

Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak yeni kanun şirketlerin araç kiralama veya satın almasıyla ilgili yeni vergi düzenlemelerini de içeriyor. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Şirket araçlarının tüm giderlerini göz önünde bulundurarak bir karşılaştırma yaptığımızda kiralamanın halen çok avantajlı olduğunu kolayca görebiliyoruz." dedi.



Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Ocak 2020 itibariyle başlayan vergi döneminde geçerli olacak yeni kanun; şirketlerin araç kiralama veya satın almasıyla ilgili yeni vergi düzenlemelerini de içeriyor. Buna göre, şirketlerin kiraladığı binek otomobillerin her biri için aylık kira bedelinin 5 bin 500 TL'ye kadarlık kısmı gider olarak yazılabilirken, kiralama gideri dışındaki giderlerin ise en fazla yüzde 70'i kurumlar vergisi hesaplamalarında indirilebilecek.



Binek otomobillerin sıfır olarak satın alınması halinde ise ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135 bin TL'yi; söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği hallerde ise amortismana tabi tutarı 250 bin TL'yi aşan sıfır ve ikinci el binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, kurumlar vergisi hesaplamalarında gider yazılabilecek. Satın alınan araçlara ilişkin giderlerin ise yine en fazla yüzde 70'i kurumlar vergisi hesaplamalarında indirilebilecek.



LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Şirketler 5 bin 500 TL'ye kadar olan araç kiralamalarda onarım, bakım, lastik, MTV ve amortismanın tamamını giderleştirebiliyor. Satın almada ise işler daha karışık. Bakım, onarım, lastik gibi kalemler yalnızca yüzde 70 oranında giderleştirilebilirken, örneğin MTV kalemi özmal binek araçlar için giderleştirilemiyor; amortisman hesaplamasına ise farklı limitler getiriliyor. Şirket araçlarının tüm giderlerini göz önünde bulundurarak bir karşılaştırma yaptığımızda kiralamanın halen çok avantajlı olduğunu kolayca görebiliyoruz. Şirket olarak da iş ortaklarımızı bu avantajlar konusunda bilgilendirmeye devam ediyoruz." dedi.



Faizlerin düşmesi ve TL kira rakamlarının oturmasıyla birlikte kiralamaya olan ilginin yeniden arttığını da dile getiren Oktay, "Kiralama yöntemiyle araca sahip olmak, şahıs şirketlerinden, büyük ölçekli işletmelere kadar tüm şirketler için büyük faydalar sağlamayı sürdürüyor. Kiralama, verimliliği maksimum düzeyde yukarı çıkarırken firmaların ana işine para yatırma kabiliyetini de artırıyor. Sağlıklı analiz yapan şirketler, araç kiralamanın avantajlarını yüzde 100 kullanarak bütçelerini çok daha iyi yönetebiliyor. Şirket olarak bizler ise operasyonel kiralamada müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. Bunu yaparken her bütçeye uygun çözümler geliştiriyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA