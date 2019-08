Şirketlerin fidye yazılımlarına karşı savunmaları zayıf

Şirketlere hizmet çözümleri sağlayıcı Clonera'nın hazırladığı anketin sonuçları, şirketlerin fidye yazılımlarına karşı savunmalarının zayıf olduğunu gösterdi.

Birleşik Krallık'ta 400 IT uzmanı ile yapılan veri güvenliği konusundaki anketin sonuçlarına göre, şirketlerin 3'te 2'si felaket kurtarma planlarının yeteneklerine güvenemiyorken iş sürekliliğinde yaşanan aksamalar konusunda da yüksek endişelere sahip.

Şirketler için geniş kapsamlı platform ve yönetilen hizmet çözümleri sağlayan Clonera'ya göre, felaketlere karşı yetersiz kalan şirketlerin, mevcut planlarını denetlemesi ve profesyonel çözümlerle IT uzmanlarını desteklemesi gerekiyor.

Clonera tarafından yapılan ankete katılan IT uzmanlarının yüzde 49'u, mevcut iş sürekliliği planına ve fidye yazılımı saldırılarına karşı savunmanın temel unsurlarından biri olan yedekleme yeteneklerine tamamen güveniyor; ancak, veri yedekleme ve felaket kurtarma planlarının geliştirilmesi konusunda tatmin edici bulgulara yer almıyor.

Kaynak: DHA