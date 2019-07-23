"Şirketlerin kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin" önerisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, reel sektörün kamudan alacaklarının yüksek meblağlara ulaştığını belirterek, devlet tarafından bu borçlara karşılık şirketlere başka ödemelerde kullanabilecekleri belge verilmesi önerisinde bulundu.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıldan bu yana ekonomide yaşanan dalgalanmaların reel sektör üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, devletin reel sektöre olan borcunun 160 milyar lirayı aştığını belirtti.

Sanayicilerin kamudan alacaklarına karşılık belge alabilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Ünverdi, verilecek belgeyle hem devletin borcunu ödeme yoluna gidebileceğini hem de daralan piyasa koşullarında firmaların rahat bir nefes alacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Kamunun müteahhitlere ve özel sektöre olan borçlarının ödenmemesi piyasalarda bir kilitlenmeye neden oluyor. Devlet tarafından ödeme olmaması müteselsil bir borç dalgalanmasını da tetikliyor. Bu nedenle firmaların kamu alacaklarına karşılık, firmalara başka kamu borçları veya özel sektör borçlarını ödemlerine imkan sunacak belge verilmesini öneriyoruz. 160 milyarı aşan kamu borcunun ve KDV iadelerinin sisteme dahil edilmesi sanayicilerimiz ve iş dünyamız açısından büyük önem taşıyor. Bu uygulama hayata geçirilirse süreç çarpan etkisi oluşturacak ve iş hacmini artıracaktır. Fazla geç kalınmadan atılacak bu adımın piyasalarda bir dolaşım sağlayacağına ve bu rahatlamanın ticaretimize olumlu yansımalarının olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA