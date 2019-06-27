Şirketlerin tüm risklerini algoritma ile buluyor

Şirketlerin tüm riskleri algoritma ile bulunarak, sigorta maliyetleri düşürülebiliyor.



Howden Türkiye Satış Lideri Burçin Bayrakgil, şirketlerin kendilerine özgü risklerini belirleyip terzi usulü poliçeler hazırlayabildiklerini ifade ederek, şirketlerin gelişimine göre de değişen riskleri takip edilerek buna bağlı poliçelerin güncellenebildiğini ifade etti.



Yüksek teknoloji kullanılan ve 7 binden fazla soruya cevap veren bir algoritma ile şirketlere özgü tüm sigortalanabilir riskleri belirleyen program, bu risklere özel bir poliçe tasarımı sunuyor. Bayrakgil, öngörülemeyen risklerin şirketler için büyük tehdit olduğunu ve finansal yapılarını tehdit ettiğini söyledi. Regülator'ün algoritmik teknolojisi ile tüm sigortalanabilir riskleri ortaya çıkarttığını söyleyen Bayrakgil, ayrıca şirketlerin üretim, lokasyon, tedarikçi veya başka herhangi bir değişiklik de şirketlerle birlikte şekil değiştirerek Regulator'ün güncellendiğini söyledi.



Sistemin riskleri 7 binden fazla soruya cevap vererek tespit ettiğini anlatan Bayrakgil, "Regulator ismi risklerin bir enerji olduğunu düşünürsek onları dengeleyici, regülatör gibi yönetmesinden esinlenerek yola çıktığımız bir ürünümüz. Regulator ile sadece bilinen ve ölçülmüş riskler değil, bilinmeyen, yaşanmamış, ölçülmemiş riskler de belirleniyor ve kurumun risk envanterini ortaya çıkartıyoruz, bir çeşit kurumun risk röntgenini çekiyoruz diyebiliriz. Şirketler aslında yaşayan canlı organizmalar gibidir. Büyürler, daralırlar, genişlerler ve şekil değiştirler. Ancak genelde sigorta poliçeleri bu gelişmelere sadık kalamaz ve işletmenizin karşı karşıya olduğu gerçek riskler ile poliçe üzerinde kalan kapsam örtüşmemeye başlar. İşte bu noktada, özellikle hasar anında memnuniyetsizlikler oluşur ve bu durum eksik ödemeleri beraberinde getirir. Burada oluşan sigortasızlık yetmezmiş gibi bir de poliçe yenileme zamanı geldiğinde, mevcut durum genelde kontrol edilmeden eski fotoğraf olduğu gibi yeniden satın alınır ve sigortasızlık oranı iyice büyür ve sonunda alınan poliçe, güncel risklerden farklı bambaşka, eksik ve uyumsuz bir yapı haline gelir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA