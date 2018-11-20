Sırmalı, Koca Seyit Havalimanında İncelemelerde Bulundu

20 Kasım 2018 Salı 15:38



20 Kasım 2018 Salı 15:38

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kaymakam Ali Sırmalı Kocaseyit Havalimanı Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin brifing aldı.Edremit Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Ali Sırmalı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürlüğüne atanan Taner Ödemiş'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Havalimanı Güvenlik Şube Müdürü Fatih Durukan hazır bulundu. Kaymakam Sırmalı 1997 yılında yapımı tamamlanarak uçuş trafiğine açılan ve 19 Haziran 2010 tarihinde Geçici Hudut Kapısı ilan edilerek uluslararası uçuşlara açılan Balıkesir Koca Seyit Havalimanın tüm bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi alan Kaymakam Sırmalı; uçuş pisti, apron, kule, iç hatlar terminali, dış hatlar terminali, yolcu bekleme salonları, ARFF Ünitesi, meteoroloji ve uçuş okulları gibi birçok bölümü ziyaret etti.Türk Hava Sahasında uçuş emniyetinin sağlanması ve hava trafik akışının güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için Balıkesir Kocaseyit Havalimanında hale hazırda faaliyette olan sistemler; (Seyrüsefer Yardımcı Cihazları, VOR, DME, NDB, ILS) ile ilgili teknik bilgilerin verildiği ziyarette; hava trafik kontrol hizmeti, saha kontrol hizmeti,yaklaşma kontrol hizmeti ve meydan kontrol hizmeti ile ilgili bilgiler sunuldu.Özellikle ARFF ünitesinde arama kurtarma aracı ve arozöz araçlarını yakından inceleyen Kaymakam Sırmalı direksiyon başına geçerek yetkililerden teknik bilgiler aldı.Koca Seyit Havalimanı ile ilgiler veren Kaymakam Sırmalı; "Edremit ilçemizin sınırları içerisinde bulunan ve tüm dünyaya açılan kapımız olarak nitelendirdiğimiz havalimanımız Edremit için önemli bir potansiyel konumundadır. Balıkesir' e 90, ilçemiz merkezine 8 km uzaklıkta, 23 bin 200 metre kare terminal kapasitesine sahip, 2017 yılında yaklaşık 500 bin yolcuya hizmet veren, ulusal ve uluslararası kalite ve standartlara uygun, modern ve çağdaş bir yapı olarak tasarlanan havalimanımız trafik yoğunluğu olan önemli bir havalimanımızdır. Havalimanı Mülki İdare Amiri olarak ilgili kurum temsilcileriyle her ay düzenli toplantılar gerçekleştirerek havalimanımızın iş ve işleyişini ve güvenlik konularını yakından takip ediyoruz.İlçemizin önemli coğrafi açıdan önemli merkezlere yakınlığı, karayolu, denizyolu ve en önemlisi havalimanı gibi önemli bir ulaşım kolaylığı imkanına sahip olması Edremit ilçemizin tercih edilebilirlik oranlarını etkilemektedir. İlçemize ulaşımın kolay olması turizm ekonomisine de büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.Gerçekleşen ziyarette Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş'e yeni görevinde başarılar dileyen Kaymakam Sırmalı havalimanı personeline başarılar dileyerek havalimanından ayrıldı. - BALIKESİR