Şırnak 112 Acil Sağlık Ekipleri Kışa Hazır

06 Aralık 2018 Perşembe 16:18



06 Aralık 2018 Perşembe 16:18

Şırnak 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de desteğiyle kış hazırlıklarını tamamladı.Kış şartlarının zorlu geçtiği kentte, 112 Acil Komuta Merkezi, çalışan 159 personeliyle vakalara müdahale edecek. İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, il genelinde 20 acil müdahale istasyonu olduğunu belirterek, 112'ye düşen acil çağrılarda şoför ve iki sağlık personeli ile en kısa zamanda olay yerine ulaşıldığını söyledi.Bünyelerinde hizmet veren 5 paletli ambulansın üçünün kent merkezinde, diğerlerinin Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olduğunu aktaran Başıbüyük, mevsim şartları nedeniyle acil durumlarda İl Özel İdare ve Karayolları ekipleriyle koordineli olarak çalıştıklarını kaydetti."Bünyemizde 78 sağlık personeli, 6 hekim, 75 ambulans şoförümüz ve 45 ambulansımız var, bunların 5'i paletli ambulanstır." diyen Başıbüyük, şöyle devam etti:"2 zırhlı ambulansımız var ve yine beraberinde obez ambulansımız var, bir tanesi de çok yataklı, yani içerisinde dört hastayı aynı anda taşıyabilecek ambulansa sahiptir. Beraberinde doğal afetlerde kullanılabilen, hazır halde bekleyen 2 UMKE ambulansımız var. Şuanda yaptığımız çalışmalarla tüm kış şartlarında kesintisiz hizmet sağlayabilmek için 7/24 hem personel, hem donanım, hem de araçlarımız olarak hazır bekliyoruz."2018 yıllı içerisinde 200'e yakın hastayı hava ambulansıyla sağlık merkezlerine ulaştırdıklarını ifade eden Başıbüyük, kış şartlarının zorlu geçtiği Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde gerekli görüldüğünde askeri helikopterlerden destek aldıklarını belirtti.Çok acil hastalar için ayrıca Diyarbakır'da Sağlık Bakanlığının sağlık helikopterinden de yararlandıklarını aktaran Başıbüyük, "Gerekli görüldüğünde uçak ambulansını da havalimanında hasta hızlı sevkini gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.112 Acil Komuta Merkezine günde yaklaşık 40 çağrı düştüğünü söyleyen Başıbüyük, bünyelerinde bilinçlendirme eğitimleriyle özellikle sosyal medyada hesapları üzerinden gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.