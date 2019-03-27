Şırnak Bakan Yardımcısı Aksu Dünya Nüfusu Kadar Fidan Dikmeyi Hedefliyoruz

Kaynak: DHA

Bakan Yardımcısı Aksu Dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruzTarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, Biz yeşili çok önemsiyoruz. 2023 hedefimiz var. Türkiye'de, dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz dedi.Şırnak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Aksu, Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aksu, burada kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Fidan Dağıtım Töreni'ne katıldı. Çiftçilere fidan dağıtan Aksu, Şırnak'ta, geçen yıl meraların açılmasıyla uzun süre sonra hayvancılık konusunda ciddi akım başladığını söyledi. Buradaki meraların desteklemeleriyle Şırnak'ı hayvancılık merkezi haline getireceklerini kaydeden Aksu, Biz yeşili çok önemsiyoruz. 2023 hedefimiz var. Türkiye'de, dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz. Çok yakın geçmişte de 'Fidanlar fidanlarla büyüyor' projemiz kapsamında 10 milyon fidanı öğrencilerimizle diktik. Türkiye genelinde de bunu artırarak devam ediyoruz. Şırnak içinde yeşil bir Şırnak yapmak hedefindeyiz. Her geçen yıl verdiğimiz rakamı çarpı 2 ile katlayarak devam edeceğiz. Bu yıl 40 bin adet fidan dağıtacağız. İnşallah 80 bin adet olarak devam ettireceğiz diye konuştu.Törenin ardından Bakan Yardımcısı Aksu, AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkanı adayı Mehmet Yarka'nın seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada partililere seslenen Aksu, Burası tarım ve hayvancılık kenti. Biz sizlere, çocuklara, sizin geleceğinize nasıl bir artı verebiliriz Geçmişte diyorlar ki 'Buranın meralarında 5 milyona yakın hayvanlarımız vardı'. Devlet, olarak Mehmet Yarka isteyecek, biz yapacağız. Siz bu seçimlerde öyle bir muvaffak olun ki Mehmet Yarka'nın omuzları öyle dik bir gelsin ki Ankara'ya göz kırpsın. Güneydoğu'nun, Doğu Anadolu'nun yıldızı olarak belirleyelim Şırnak'ı. Öyle bir şehir olsun ki burası, bölgedeki örnek bir şehir olarak gösterilsin. Dolayısıyla başkalarının veya başkalarının yönetecek, yönlendirecek şekilde oy kullanmayın. Sizin içinizden sizin seçtiğiniz kişinin burayı, sizi yönetmesine izin verin. O da Mehmet Yarka'dır, başka bir kişi yoktur. Devletimiz kayyum atadı, çok güzel işler yapmışlar diye konuştu.