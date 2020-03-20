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ŞIRNAK Bekçilere EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı terörist yakalandı

Bekçilere EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı terörist yakalandıŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 3 bekçinin yaralandığı bombalı saldırıya katılan PKK'lı kadın terörist Z.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

20.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:44
Bekçilere EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı terörist yakalandı
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 3 bekçinin yaralandığı bombalı saldırıya katılan PKK'lı kadın terörist Z.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 12 Temmuz 2019'da çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandığı olaya katıldığı tespit edilen PKK'lı kadın terörist Z.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyona ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat ve terörle mücadele birimlerince Cizre ilçesinde 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından çarşı ve mahalle bekçilerimize yönelik olarak gerçekleştirilen eylemin aydınlatılması, katılan şahıs veya şahısların yakalanması ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında bahse konu eyleme katıldığı değerlendirilen ve hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. isimli terör örgütü üyesi 16 Mart 2020 tarihinde Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 Mart 2020 tarihinde tutuklanmıştır." ŞIRNAK Bekçilere EYP’li saldırı düzenleyen PKK’lı terörist yakalandı

Kaynak: DHA

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ŞIRNAK Bekçilere EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı terörist yakalandı
Etiketler : Cizre, PKK, Güncel

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