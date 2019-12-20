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Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:06 Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın
Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yarka, "" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in yıkımları", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Yarka, Anadolu Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışmasını desteklediklerini, yaşam, spor ve haber birbirinden değerli ve anlamlı fotoğraflar arasında seçimini yaptığını aktardı.
Fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getiren Yarka,"Seçtiğim 3 fotoğrafın benim için ayrı bir manevi değeri oldu. Yıllardır en sağlam ve en hızlı şekilde haberin kamuoyuna ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansı Türkiye'de ve dünyada öncü bir konumda. Anadolu Ajansı, günden güne kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum. Bunu değişik faaliyetlere katılımıyla da görebiliyoruz. Bu durum tabi ki bizim de ufkumuzu açıyor. Emeği geçen bütün ajans çalışanlarını tebrik ediyor, bundan sonraki habercilik hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Mehmet Yarka, Halil Fidan, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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