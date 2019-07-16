16.07.2019 14:29
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Şırnak Belediyesinde "Stratejik Plan Çalıştayı"

Şırnak Belediyesinde "Stratejik Plan Çalıştayı"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Şeffaf bir belediyecilikle, strateji uzmanıyla belediyede tespit edilen eksiklikleri tamamlayıp kurumsal bir belediyecilik kimliğiyle hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmek birinci önceliğimiz olacak.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Şeffaf bir belediyecilikle, strateji uzmanıyla belediyede tespit edilen eksiklikleri tamamlayıp kurumsal bir belediyecilik kimliğiyle hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmek birinci önceliğimiz olacak." dedi.
Şırnak Belediyesince 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı kapsamında, "Birlikte karar, birlikte değişim, çözüm" konulu program düzenlendi.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen programa mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Yarka, çalıştay ile belediyenin 2020-2024 stratejik planını ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Adaylık sürecinde şeffaf belediyecilik sözü verdiğini aktaran Yarka, şunları kaydetti:
"Sosyal belediyecilik kavramında 'ben' değil, 'biz' şiarıyla sahaya ineceğiz. Bu planımızın ilk ayağını muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapacağız. Yarın da kurum ve kuruluşların yanında üniversite ve gençlerimizle halkın beklentilerini yönelik çalışmalar devam edecek. Şeffaf bir belediyecilikle, strateji uzmanıyla belediyede tespit edilen eksiklikleri tamamlayıp kurumsal bir belediyecilik kimliğiyle hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmek birinci önceliğimiz olacak."
Vatandaşların belediye hizmetlerini takip etmelerini, eksiklikleri kendilerine yansıtmalarını istediklerini ifade eden Yarka, "Her şeyi dört dörtlük yapamayabiliriz ama gelin beraber yapalım. Bölgeye uygun en güzel hizmeti verelim." diye konuştu.
Yapacakları proje çalışmalarında Dicle Kalkınma Ajansı'ndan (DİKA) da destek alacaklarını anlatan Yarka, bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Belediye Başkan Yardımcı Abdullah Som tarafından 100 günde gerçekleştirilen belediye çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.
Strateji uzmanı Hüseyin Soylu da belediyede yapılması gereken çalışmalarla ilgili paylaşımda bulundu.
Çalıştayın iki gün süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
Mehmet Yarka, Şırnak, Güncel

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