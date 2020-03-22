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ŞIRNAK Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildi

Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildiŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi'nce ek hizmet binası, koronavirüs önlemleri kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne süresiz ve ücretsiz olarak tahsis edildi.

22.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:17
Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildi
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi'nce ek hizmet binası, koronavirüs önlemleri kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne süresiz ve ücretsiz olarak tahsis edildi. Beytüşşebap Belediyesi tarafından ilçede koronavirüse karşı tedbirler artırıldı. İlçe genelinde dezenfekte çalışması yaptıran belediye yönetimi, ek hizmet binasını da ikinci istasyon yapılması için 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne tahsis etti. Belediye Başkanı Habip Aşan, sağlıkçılar için hazırlanan binayı ziyaret ederek, personele moral verdi. Aşan, "Dünyada hızla yayılan bu hastalığı duyduktan sonra biz de belediye olarak öncelikle ilçe genelinde sıvı sabun ve dezenfekte ilacı dağıttık. Daha sonra tüm ilçenin resmi kurumları ve çarşı mahalleleri dezenfekte ettik. Çarşı ve sokakları yıkadık. Bununla beraber bunun tedirginliğini evlerinden çıkmamalarını anons ettik. Yaşlı ve maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlar ettik. İl Sağlık Müdürlüğü'müzle görüşmelerimiz sonucu ilçemizde ikinci bir istasyon açtık. Bizler de belediyemize ait ek binamızı tahsis ettik, süresiz ve ücretsiz burada hizmet verecekler. Yetkililerimizin çağrılarına ve ikazlarına uyalım, evlerden mümkün olduğunca çıkmayalım" dedi.
Görüntü Dükümü
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Belediye ek hizmet binası
112 sağlık çalışanları
Belediye ek binası önündeki ambulanslar
Belediye Başkanının konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP ( Şırnak ),(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ŞIRNAK Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112’ye tahsis edildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ŞIRNAK Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildi
Etiketler : Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

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