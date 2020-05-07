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ŞIRNAK Beytüşşebap'ta 10 kiloluk taşta deniz canlılarına ait fosiller bulundu

Beytüşşebap'ta 10 kiloluk taşta deniz canlılarına ait fosiller bulunduŞIRNAK'ta dere kenarında bulunan 40 milyon yıllık olduğu değerlendirilen taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillere rastlandı.

07.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:22
Beytüşşebap'ta 10 kiloluk taşta deniz canlılarına ait fosiller bulundu
ŞIRNAK'ta dere kenarında bulunan 40 milyon yıllık olduğu değerlendirilen taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillere rastlandı.
Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Halil Özkan, doğa yürüyüşü yaparken dere kenarında üzerinde şekiller yer alan taş buldu. 10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi. Özkan, incelenmesi için taşı üniversiteye vereceğini söyledi.
40 milyon yılık olduğu tahmin edilen 10 kilo gram ağırlığındaki taşın, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tethis Okyanusu'nun bölgeden geçtiğini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, "Bu fosiller, Tethis Denizi'nin bölgedeki varlığını kanıtlar niteliktedir. Bölgedeki kiraçtaşları içinde günümüzden 48.4 milyon yıl önce başlayıp 40.4 milyon yıl önce sona eren orta eosen (lütesiyen) döneme ait nummulites fosillerine rastlanmaktadır. Bu canlılık, bazı yeraltı kaynaklarının varlığına işaret olabilir" dedi.
Şırnak'ta daha önce Cudi ve Gabar dağlarının bulunduğu bölgelerde nesilleri tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller bulunmuştu. ŞIRNAK Beytüşşebap’ta 10 kiloluk taşta deniz canlılarına ait fosiller bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Beytüşşebap, Halil Özkan, Şırnak, Güncel, Haber

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