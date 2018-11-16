Şırnak Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Başladı

Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde 2 gündür etkili olan yağmurun yerini kar yağışına bırakmasının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Yöre halkı bu yıl kar yağışının erken başladığını belirterek, soğuk havanın meyve ağaçlarına da vermesinden dolayı maddi zarara uğradıklarını söyledi. Beytüşşebap ilçesindeki şiddetli yağmur, dün akşamdan itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte ilçe beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimler tamamen karla kaplanırken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde sabah uyanan vatandaşlar araçları ve iş yerlerini kardan temizlemek için çalışma başlattı. Tek katlı evlerde yaşayan vatandaşlar, damlarını temizlemek için elerine aldıkları küreklerle kar yığınlarını temizlemeye başladı. Aracının üzerinde biriken karları temizleyen Metin Ataman, bu yıl kar yağışının erken başlardığını belirterek meyve ağaçlarının bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirterek, Sonbaharı yaşamadan kışa girdik. Ağaçlarda hala meyveler var. Soğuk hava karlar meyve ağaçlarını olumsuz yönde etkileyecek. Vatandaşlar da hazır değildi dedi. Karayolu İlçe Şube Şefi Musa Aykut, kar ve yoğmur nedeniyle yolların kapanmadığını ifade ederek, Sadece Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık
köyünde karayoluna heyelan düşerek kısa süreliğine aksamalar yaşandı. En kısa sürede yola gelen çamurlar temizlenerek, yol ulaşıma açıldı. İlçe merkezi ile köyler ve diğer iller arasında herhangi bir aksama şimdilik yok diye konuştu.
Beytüşşebap Belediyesi tarafından kırsal mahallelerine çıkan yollar, ilçe merkezindeki cadde ve sokakları kardan temizlerken, İlçe Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri de köy yolarında herhangi bir aksama yaşanmaması için geceli-gündüzlü ekipler hazır bekletiliyor. Kaymakam İsmail Pendik
, ilçe merkezi ve köylerde başlayan kar yağışı nedeniyle korunacak ve aksamaların olacağı bir durum olmadığını kaydederek, Vatandaşlarımızın iller ve köylerarası yolculuğunu rahat bir şekilde yapabilecek bir durumdayız. Havaların soğuması nedeniyle ve başlayan yağmur ile kar için hazırlıklıyız. Ekiplerimiz 24 saat her türlü müdahaleye hazır olarak bekliyor şeklinde konuştu.
Görüntü Dükümü
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Kar görüntüleri
Ağaçlar üzerinde biriken karlar
Yol kenarında biriken kar görüntüleri Araç
üzerinde biriken karlar
Yapılan konuşmalar
Vatandaşlar araç üzerindeki karları temizlerken
Ev damları üzerinde biriken karların temizlenmesi
Genel v detay görüntüler
Haber-Kamera Emin BALBEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA
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(Tür: Yurt)
Şırnak,Beytüşşebap,Kar