ŞIRNAK Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon
Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyonŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinin birçok alanı dezenfekte edildi.
17.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:33
Beytüşşebap 'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinin birçok alanı dezenfekte edildi.
Beytüşşebap Belediyesi, ilçe merkezinde koronavirüs önlemleri kapsamasında dezenfektasyon çalışması başlattı. Belediye ekiplerince vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. İlçe merkezinde temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini anlatan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, belediye çalışanların izinlerinin iptal edildiğini söyledi. Aşan, "İlçemizin cadde ve sokaklarını temizledik. Tüm kurumlara sıvı sabun aldık. Temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu bir tedbirdir. Halkımızın sağlığı için tüm belediye çalışanlarının izinlerini durdurduk. Ülke olarak bu virüsün üstesinden geleceğiz. Tedbirleri elden bırakmamak gerek" dedi.
GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ
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Dezenfektasyon çalışmaları
İlçe merkezinden görüntü
Belediye Başkanı Aşan'ın açıklamaları
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP-DHA
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinin birçok alanı dezenfekte edildi.
Beytüşşebap Belediyesi, ilçe merkezinde koronavirüs önlemleri kapsamasında dezenfektasyon çalışması başlattı. Belediye ekiplerince vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. İlçe merkezinde temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini anlatan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, belediye çalışanların izinlerinin iptal edildiğini söyledi. Aşan, "İlçemizin cadde ve sokaklarını temizledik. Tüm kurumlara sıvı sabun aldık. Temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu bir tedbirdir. Halkımızın sağlığı için tüm belediye çalışanlarının izinlerini durdurduk. Ülke olarak bu virüsün üstesinden geleceğiz. Tedbirleri elden bırakmamak gerek" dedi.
GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ
------------------------------
Dezenfektasyon çalışmaları
İlçe merkezinden görüntü
Belediye Başkanı Aşan'ın açıklamaları
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP-DHA
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ŞIRNAK Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon
Etiketler : Beytüşşebap, Güncel
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