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ŞIRNAK Beytüşşebap'ta şehit ailelerine Anneler Günü ziyareti

Beytüşşebap'ta şehit ailelerine Anneler Günü ziyaretiŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen etkinlikle şehit aileleri, Anneler Günü nedeniyle ziyaret edildi.

10.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:20
Beytüşşebap'ta şehit ailelerine Anneler Günü ziyareti
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen etkinlikle şehit aileleri, Anneler Günü nedeniyle ziyaret edildi.
Anneler Günü kutlamaları programı kapsamında ilçedeki şehit aileleri ziyaret edildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik beraberindeki Belediye Başkanı Habip Aşan, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek, kadınların Anneler Günü'nü kutladı.Ziyarette konuşan Kaymakam İsmail Pendik, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Öncelikle şehit annelerimiz ve şehit eşleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Şehit annelerimizi tek tek ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutluyoruz ve sorunlarını dinliyoruz. Biz sadece Anneler Günü'nde değil, her zaman şehit annelerin hizmetindeyiz" dedi.
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ŞIRNAK Beytüşşebap’ta şehit ailelerine Anneler Günü ziyareti

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Beytüşşebap, Pendik, Güncel, Haber

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