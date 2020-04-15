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ŞIRNAK Beytüşşebap'ta sokak hayvanları için barınak kuruluyor

Beytüşşebap'ta sokak hayvanları için barınak kuruluyorŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokakta yiyecek bulamayan hayvanlar için belediye tarafından çadırdan barınak kuruluyor.

15.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:26
Beytüşşebap 'ta sokak hayvanları için barınak kuruluyor
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokakta yiyecek bulamayan hayvanlar için belediye tarafından çadırdan barınak kuruluyor. Belediye Başkanı Habip Aşan, barınak merkezini kalıcı bir hale getireceklerini söyledi.
Beytüşşebap Belediyesi, sokak hayvanları koruma altına almak amacıyla ilçede ilk kez hayvan barınağı kurma çalışmalarına başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokakta yiyecek bulamayan kedi ve köpeklerin yerleşeceği hayvan barınak merkezini ziyaret eden Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, barınak merkezini kalıcı bir hale getireceklerini söyledi.
Hayvan barınak merkezinin 200 kedi ve köpeğe ev sahipliği yapacağını anlatan Başkan Aşan, "İlçemizde yaptığımız çalışmayla 200 dolayında kedi ve köpeğin sokakta kaldığını tespit ettik. Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yerleşmesi için ilk etapta çadırdan barınak kurmaya karar verdik. Çalışmalarımız sürüyor. 3 bin dönüm arazide kurulacak barınma merkezinde kedi ve köpekler için kulübeler yapacağız. Aynı zamanda veterinerlik hizmetleri de vereceğiz" dedi. ŞIRNAK Beytüşşebap’ta sokak hayvanları için barınak kuruluyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beytüşşebap, Habip Aşan, Güncel
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