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ŞIRNAK Beytüşşebaplı gönüllü kadınlar, günde 500 maske üretiyor

Beytüşşebaplı gönüllü kadınlar, günde 500 maske üretiyorŞIRNAK'ta, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki atölyede gönüllü kadınlar, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretiyor.

11.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:48
Beytüşşebaplı gönüllü kadınlar, günde 500 maske üretiyor
ŞIRNAK'ta, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki atölyede gönüllü kadınlar, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretiyor.
Beytüşşebap İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan atölyede gönüllü çalışan kadınlar, maske üretimine başladı. İlçede görev yapan sağlık çalışanı, polis ve jandarma ekiplerinin kullanmaları için kadınlar, günde 500 maske üretiyor.
İlçe sakinleri için de maske üretimi yapacaklarını anlatan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik , koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerinin de davam ettiğini söyledi. Kaymakam Pendik, maske üretiminde gönüllü olarak çalışan kadınlara teşekkürlerini iletti. ŞIRNAK Beytüşşebaplı gönüllü kadınlar, günde 500 maske üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Beytüşşebap, Pendik, Güncel
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